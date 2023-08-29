29 августа 2023, 23:21
Названо условие возобновления Россией ядерных испытаний
Постпредство России при ООН: ядерные испытания вернутся только после шагов США
Россия готова вернуться к испытанию ядерного оружия, если первый шаг в этой сфере сделают США. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступил представитель постпредства России Дмитрий Глухов.
Он заявил, что в ходе встречи несколько делегаций вспомнили заявление президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о вероятном возобновлении ядерных испытаний.
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Дипломат подчеркнул, что эти слова следует рассматривать исключительно в качестве ответных действий на проводимую США деструктивной политики.
«Это является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми», — заявил Глухов.
Представитель российского постпредства отметил, что американцы до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, как и еще семь стран, что сделало документ не вступившим в силу.
При этом США остаются единственной страной мира, которая использовала такой вид бомб во время боевых действий и до сих пор остается лидером по количеству проведенных испытаний.
О теоретическом возвращении к испытанию ядерного оружия президент России Владимир Путин заявил во время объявления о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российский лидер подчеркнул, что о полном разрыве соглашения речи не идет, но для возобновления его действия необходимо учитывать весь совокупный ядерный потенциал стран НАТО.
Ядерное оружие
США
Россия
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