Мир 29 августа 2023, 23:21 Названо условие возобновления Россией ядерных испытаний Постпредство России при ООН: ядерные испытания вернутся только после шагов США РИА «Новости»

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Россия готова вернуться к испытанию ядерного оружия, если первый шаг в этой сфере сделают США. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступил представитель постпредства России Дмитрий Глухов.

Он заявил, что в ходе встречи несколько делегаций вспомнили заявление президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию о вероятном возобновлении ядерных испытаний.

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Дипломат подчеркнул, что эти слова следует рассматривать исключительно в качестве ответных действий на проводимую США деструктивной политики.

«Это является превентивным сигналом Вашингтону. К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если США сделают это первыми», — заявил Глухов.

Представитель российского постпредства отметил, что американцы до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, как и еще семь стран, что сделало документ не вступившим в силу.

При этом США остаются единственной страной мира, которая использовала такой вид бомб во время боевых действий и до сих пор остается лидером по количеству проведенных испытаний.

О теоретическом возвращении к испытанию ядерного оружия президент России Владимир Путин заявил во время объявления о приостановке участия страны в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Российский лидер подчеркнул, что о полном разрыве соглашения речи не идет, но для возобновления его действия необходимо учитывать весь совокупный ядерный потенциал стран НАТО.