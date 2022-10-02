Украине напомнили условие приема в НАТО | 360°

Мир 02 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Украине напомнили условие приема в НАТО Генсек НАТО Столтенберг: членство Украины должны утвердить все члены альянса РИА «Новости»

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Для вхождения Украины в состав НАТО необходимо согласие всех членов Североатлантического альянса. Об этом телеканалу NBC заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

«По украинскому членству необходимо, чтобы это решение оказалось утверждено всеми членами НАТО», — заявил он.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, однако альянс продолжит всячески поддерживать украинских военных.

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Разговоры о вероятном применении ядерного оружия на Украине он счел безответственными. Столтенберг подчеркнул, что они повлекут за собой серьезные последствия для России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что желание Украины вступить в НАТО поддержали власти Словакии, Черногории, Северной Македонии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии и Польши.

Президенты указанных европейских стран призвали Россию покинуть освобожденные территории и выразили поддержку территориальной целостности Украины.

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