Мир 31 мая 2023, 12:37 Названо условие, при котором товары Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта Мантуров: товары Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта при прямых поставках

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Продукцию американского производителя контактных линз Johnson & Johnson могут исключить из перечня параллельного импорта, если будут сохранены прямые поставки. Об этом сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, написал ТАСС.

«Когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят то, что коллеги — производители Johnson & Johnson сохраняют свое производство и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данную продукцию», — заявил глава Минпромторга РФ.

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Он также рассказал, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» собираются продлить до 2030 года. Это позволит экспортерам утверждать долгосрочное планирование.

Ранее американская компания Johnson & Johnson заявила, что намерена продолжать поставлять линзы Acuvue в Россию. Фирма позиционирует себя как «глобальную компанию в сфере здравоохранения» и считает свою деятельность значимой для потребителей.