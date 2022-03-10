Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, при каком условии может быть отключен газопровод «Северный поток — 1». Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Думаю, что первой, со своей стороны, Россия отключать европейцев от поставок газа не будет. (Вице-премьер России Александр) Новак действительно заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по „Северному потоку — 1“ из-за блокировки „Северного потока — 2“. Однако европейцы против него в итоге даже санкций не вводили, хотя постоянно говорили, мол, он первый в очереди — они бюрократически его заморозили. Поэтому, думаю, что Россия может это сделать, но только в ответ на какие-либо действия Европы в области энергетики», — сказал Юшков.

Эксперт добавил, что сейчас европейцам заменить российский газ нечем. Для России Европа также является существенным рынком сбыта, и если газ поставляться не будет, то придется останавливать добычу. Все это вызовет глобальный энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России.