Названо условие полного коллапса мировой экономики из-за COVID-19

Венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем.

По его мнению, полный коллапс экономики — это реальный сценарий недалекого будущего, если экономики стран не откроются.

«Если ограничения (карантин и запрет на работу компаний) продолжатся в третьем квартале, то вся экономика будет в большой беде», — рассказал венчурный инвестор в разговоре с РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что большая часть ущерба экономике нанесена во втором квартале этого года. Однако, по его мнению, к концу периода ситуация станет лучше. При этом многие компании могут обнулить и обесценить свои активы, отметил Стаховяк. Это, в свою очередь, окажет влияние на рост задолженностей. Их размер будет зависеть от отрасли бизнеса.

Порядка миллиона представителей малого и среднего предпринимательства в России могут прекратить свою деятельность уже до августа 2020 года. Рекордный уход с рынка будет связан с беспрецедентным кризисом — в последние месяцы мировой экономический спад наложился на эпидемический кризис.