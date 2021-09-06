Суд в Дюссельдорфе не стал выводить «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. В жизнеспособности такого решения усомнился немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, в случае необходимости от выдвинутых требований для проекта могут отказаться. В качестве причины Рар привел условия предстоящей холодной зимы.

«Я вас уверяю, что в случае по-настоящему суровой зимы все забудут об этих директивах, пойдут на любой компромисс в отношении прокачки газа», — заявил политолог «Московскому комсомольцу».

Он добавил, что украинская ГТС уже устарела как морально, так и физически. Эксперт отметил, что существует риск сбоя ее работы. Если это произойдет, то оба «Северных потока» станут спасением для стран Европы.

«Когда Европа нуждается в больших объемах газа, она начинает судорожно его закупать, быстро забыв о своих ограничениях, рестрикциях», — пояснил Рар.

Политолог назвал действие газовой директивы Евросоюза инструментом дискриминации. Документ не раз переделывали под давлением российских оппонентов.