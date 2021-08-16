Названо условие исключения «Талибана»* из списка террористических организаций

Движение «Талибан»* смогут исключить из списка террористических организаций только при условии, что Совбез ООН выпустит соответствующую резолюцию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что перед тем как снять с «Талибана»* клеймо террористов, сначала все члены Совбеза международной организации должны убедиться, что новые афганские власти ведут себя цивилизованно.

«Когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда и процедура начнется — с резолюции Совета Безопасности ООН. А дальше уже технические моменты», — отметил Кабулов.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель МИД отметил, что российские власти пока не будут торопиться с признанием нового руководства Афганистана. Накануне СМИ сообщили о захвате талибами* президентского дворца в Кабуле. Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович в разговоре с «360» предупредил, что представители «Талибана»* могут развязать руки другим террористам, которые действуют на территории республики и в других странах Центральной Азии.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.