Мир 28 марта 2023, 15:33 Названо условие для возвращения России к диалогу с США Лавров назвал цивилизованное поведение США условием для диалога с Россией РИА «Новости»

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Правительству США для возобновления диалога с Россией нужно вспомнить о том, что такое цивилизованное поведение в международных отношениях. Пока даже признаков, что американцы изменили свои манеры, не наблюдается. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что возобновление контактов между двумя крупнейшими ядерными державами возможно, если США изменят свое поведение.

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«Они должны вернуться к цивилизованным исследованиям межгосударственных отношений, в том числе — тем принципам, которые закреплены в Договоре о сокращении стратегических и наступательных вооружений (СНВ)», — заявил Лавров.

Министр добавил, что пока Соединенные Штаты даже не задумываются о том, чтобы вернуться к истокам международных норм, закрепленных в уставе ООН.

Россия приостановила участие в Договоре СНВ в конце февраля этого года, но при этом продолжит выполнять взятые на себя обязательства по количественному ограничению боеголовок, предусмотренные документом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он отметил, что возвращение к переговорам по ДСНВ сейчас не имеет смысла, но станет возможным, если США изменят свое враждебное отношение к России.