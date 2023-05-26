Мир 26 мая 2023, 03:01 Названо условие для возвращения Британией замороженных активов России The Guardian: Британия не вернет активы России до ее согласия на компенсацию Украине РИА «Новости»

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Великобритания не вернет России замороженные активы до тех пор, пока та не согласится на компенсацию Украине. Сейчас она обсуждает с ЕС возможность конфискации российских активов, сообщила The Guardian.

Но пока никакого решения на этот счет не приняли. Ряд депутатов правящей Консервативной партии, представители оппозиционной Лейбористской партии и Киев выступают за конфискацию активов России. В прошлом году они оценивались в 26 миллиардов фунтов стерлингов. Предлагалось передать их напрямую Украине для восстановления после конфликта.

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В то же время на Западе набирает популярность другая точка зрения — «менее рискованная юридически». Политики предложили удерживать российские активы до тех пор, пока Кремль добровольно не согласится на их передачу Украине.

Британское правительство отказывается брать на себя обязательства по конфискации и распоряжению российскими активами. Оно опасается создать международный прецедент, который парализует финансовую систему и спровоцирует контрмеры против Великобритании.

Ранее страны Евросоюза сообщили Европейской комиссии об установлении местонахождения замороженных активов на 200 миллиардов евро, принадлежащих России.