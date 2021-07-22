Названо условие для транзита российского газа через Украину после 2024 года
Российский газ продолжат поставлять через Украину после 2024 года, если на это будет спрос. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.
Грушко отметил, что Украина в этом вопросе противоречит сама себе — власти постоянно говорят о необходимости избавиться от газовой зависимости от России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года. По его словам, это исключительно вопрос экономической целесообразности