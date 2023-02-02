Мир 02 февраля 2023, 01:05 Антонов назвал условие для рассмотрения условий США по стратегической стабильности Посол Антонов: предложения США по безопасности рассмотрят при смене антироссийского курса РИА «Новости»

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Россия может рассмотреть предложения США по стратегической стабильности, если страна перестанет следовать антироссийской политике. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По словам дипломата, чтобы Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) полностью работал, США нужно сменить антироссийский курс.

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«Надо отказаться от стремления нанести стратегическое поражение РФ. Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными», — отметил Антонов.

Он добавил, что пока обеим странам нечего предложить взамен договора. Срок действия документа истекает в 2026 году.

Ранее посол высказался о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что США преследуют цель измотать Россию и нанести ей стратегическое поражение. Для этого американские власти используют украинский кризис, пытаясь добиться полного разрыва отношений России с соседними странами. Как заявил Антонов, США решили вырезать название «Россия» с политической карты мира.