Мир 15 июля 2023, 11:03 Названо условие для продления зерновой сделки ТАСС: продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генсека ООН РИА «Новости»

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Продление зерновой сделки возможно при одобрении Россией предложений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые содержатся в его письме президенту РФ Владимиру Путину, другие варианты маловероятны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Собеседник напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о невыполнении условий сделки, поэтому продлить черноморскую инициативу могут, если РФ сочтет предложение Гутерриша приемлемыми. Он отметил, что Турция прилагает все усилия для продления зерновой сделки.

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«Теперь наверняка следует ожидать общения двух президентов (России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — прим.ред.), по итогам которого ситуация полностью прояснится», — сказал источник агентства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо. Он попросил его рассмотреть идеи по продлению черноморской инициативы. В письме есть предложение по расчету через Россельхозбанк.

Западные СМИ накануне сообщили о том, что Владимир Путин якобы дал согласие на продление зерновой сделки. Пресс-секретарь президента РФ на это ответил, что Россия на это счет не делала никаких заявлений.