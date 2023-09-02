Мир 02 сентября 2023, 23:50 Названо условие для примирения Армении и Азербайджана Пашинян: мир с Баку возможен при взаимном признании территориальной целостности РИА «Новости»

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Взаимное признание территориальной целостности и защита армянского населения в Нагорном Карабахе. Такие условия установления мира с Азербайджаном назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он добавил, что в основу взаимного признания территориальной целостности двух республик должна лечь Алма-Атинская декларация 1991 года. В противном случае, по мнению политика, «мира никогда не будет».

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Другое важное условие — гарантия прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, такие гарантии должны быть прописаны в мирном договоре, иначе документ не будет иметь смысла.

При этом политик не смог оценить, насколько стороны близки к подписанию такого соглашения в настоящее время.

В начале августа Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что она препятствует доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Из-за этого, по словам политика, 361 тонна гумпомощи застряла на въезде в Лачинский коридор — в Корнидзоре.

В июне политик заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась из-за перекрытия Лачинского коридора Азербайджаном.