Мир 01 мая 2023, 05:50 Названо условие для прекращения поставок вооружений Украине со стороны США Активист Вайлейто: США прекратят поставки оружия Киеву, когда поймут недостижимость победы Pxhere

Читать 360tv в

Названо условие для прекращения поставок вооружений Киеву со стороны США. По мнению координатора проекта «Кампания солидарности с Одессой» американской общественной организации «Защитники свободы, справедливости и равноправия штата Вирджиния» Фила Вайлейто, это произойдет, когда Вашингтон поймет, что не сможет нанести поражение России. Слова активиста привел ТАСС.

Причина помощи Киеву со стороны США заключается в желании Штатов ослабить Россию, отметил Вайлейто. Он напомнил, что об этом несколько недель назад заявил глава Пентагона Ллойд Остин, а также неоднократно об этом говорили официальные лица в Европе и НАТО.

Реклама

«Что их остановит? Если говорить честно, это понимание того, что они не могут победить», — считает Вайлейто.

Также активист добавил, что наступит момент, когда американская общественность задастся вопросом, в какую сумму обойдется помощь Киеву. Это вызовет рост недовольства, отметил Вайлейто.

Ранее обозреватели The Guardian заявили, что западные страны обеспокоены неготовностью ВСУ к контрнаступлению после всех сделанных многомиллиардных вливаний. К такому выводу журналисты пришли после признания украинского военного в том, что ВСУ не готовы к контрнаступлению и им нужно больше тренироваться, и больше времени.