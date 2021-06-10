Названо условие для исключения США из списка недружественных стран

Россия исключит Соединенные Штаты из списка недружественных стран, если американское руководство прекратит враждебную политику и перестанет вмешиваться во внутренние дела. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.

По словам Рябкова, американским властям стоит отказаться от наступления на российские интересы в сфере экономики и внешней политики, перестать постоянно вмешиваться во внутренние дела страны и прекратить всячески противодействовать партнерству.

«До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент», — объяснил Рябков суть списка.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В него вошли США и Чехия. Член думского комитета по международным делам Елена Панина тогда отметила, что эти страны вошли в перечень из-за антироссийской позиции и повторяющихся действий против России.