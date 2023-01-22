Мир 22 января 2023, 17:20 Названо условие быстрой капитуляции Украины Бывший полковник Пентагона Макгрегор: Зеленский капитулирует по требованию Байдена РИА «Новости»

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Телефонного звонка президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому достаточно для остановки боевых действий. Но пока власти США на такой шаг не идут. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что Байден сам является марионеткой неизвестных сил, но при этом имеет огромное влияние на Зеленского. Поэтому президент Украины выполнит любой его приказ.

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«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому останется только подчиниться», — заявил Макгрегор.

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Американский полковник отметил, что не верит в самостоятельность украинского лидера и всей страны. Он подчеркнул, что США вложили туда слишком много денег, каких не получал ни один штат.

Отсутствие решения о прекращении эскалации эксперт связал с тем, что пока поставленных целей конфликт не выполнил либо Вашингтон просто не хочет быстрого завершения боевых действий.

Полковник Макгрегор указывал на большую ошибку США. Страна вмешалась в конфликт на Украине, недооценив президента России Владимира Путина. По его словам, американцы посчитали, что российские войска находятся в бедственном положении, но это оказалось совсем не так.