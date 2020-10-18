Названо сопутствующее заболевание, увеличивающее риск смерти от COVID-19 вдвое

Ученые изучили данные 372 пациентов с COVID-19, которые оказались в реанимации в период с 10 марта по 23 июля. У 216 человек были больные почки, из них умерли 107 человек — около 50%. У 156 пациентов почки были здоровые. Из них скончались 32 человека (21%).

Ученые предположили, что высокий процент смертности может быть связан со взаимодействием почек и легких и использованием токсичных препаратов при лечении COVID-19.

Ранее ученые из Ливерпульского университета выявили фактор, который повышает риск смерти от заражения коронавирусом в шесть раз. Вероятность гибели от COVID-19 очень высока, если болезнь развивается после заражения сезонными ОРВИ.

По последним данным, во всем мире с начала пандемии выявили более 39,6 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 1 108 785 человек.