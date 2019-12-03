Названо слово 2019 года

По версии словаря английского языка Dictionary, главным словом уходящего 2019 года стало прилагательное «экзистенциальный».

Как считает администрация онлайн-словаря, именно это слово чаще всего употребляли люди, которые обсуждали экологические проблемы. Подходит это определение и для описания климатических изменений на планете.

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Согласно определению, слово «экзистенциальный» имеет два значения. Во-первых, это «имеющий отношение к существованию». Второе значение прилагательного — это «что-либо действительно существующее и находящееся под угрозой».

И то и другое определение, по мнению обсуждающих проблемы экспертов, имеет прямое отношение к экологической, климатической ситуации, которая к настоящему моменту сложилась на планете.

Словом месяца, кстати, алгоритм словаря выбрал «великодушие». Словом дня 3 декабря стал «недуг» — так администрация обозначила Международный день инвалидов, который в мире отмечают как раз сегодня.