Мир 25 декабря 2022, 07:50 Названо слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне Reuters: Европа у 2030 году покроет лишь 40% ожидаемого спроса на сырье и металлы

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Европа с 2030 году сумеет покрыть лишь до 40% от всего ожидаемого спроса лития, необходимого для производства батарей электропитания. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторы материала уточнили, что европейские производители закупают до 100% большинства востребованных металлов, что делает их уязвимыми в случае торговой войны с Россией. Таким образом, в случае реализации проекта по добыче лития, то к 2030 году спрос в 600 тысяч тонн они удовлетворят лишь на 40%.

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«Россия же богата кобальтом, палладием и никелем, что делает ее лидером в добыче и переработке промышленных элементов вместе с Китаем», — сказано в статье.

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Ранее немецкие СМИ сообщали о вероятности торговой войны между Евросоюзом и США из-за принятого американской стороной законопроекта о снижении инфляции. По его словам, есть риск «трансатлантической гонки субсидий» из-за позиции Франции, которая продвигает лозунг среди потребителей покупать лишь европейские товары.