Мир 18 января 2023, 13:06 Названо самое трагичное слово 2022 года Глава МИД России Лавров предсказал завершение конфликта с Западом победой России РИА «Новости»

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Решение России о проведении специальной военной операции стало ответом на развязанную Западом гибридную войну. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что термин «война» стал самым трагическим словом 2022 года.

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«Происходящее является нашим ответом <...> на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня», — заявил Лавров.

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Министр добавил, что надежду всему миру сейчас дает только слово «победа». Вопрос переговоров себя изжил, и сейчас эту тему используют только для спекуляций, чтобы затянуть ход конфликта.

Лавров подчеркнул, что в этом противостоянии правда находится на стороне России, поэтому страна ее отстоит. При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что пока не представляет себе мир после завершения конфликта.

«Мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю себе, все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа», — пояснил глава МИД.

Сергей Лавров напомнил, что власти Украины приняли закон, запрещающий переговоры с Россией, поэтому о возможном дипломатическом завершении специальной военной операции речи не идет. Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский выдвинул несуразные условия для начала переговоров, поэтому все заявления западных стран о готовности киевского режима пойти на диалог для урегулирования конфликта не имеют под собой никакого основания.