Названо самое опасное вещество, оказавшееся в воздухе после взрыва в Бейруте

После любого взрыва в атмосферу попадают токсичные вещества. В случае ЧП с Бейрутом в воздухе мог оказаться асбест, который раньше использовали при строительстве зданий. Он гораздо опаснее, чем оксид азота.

«Оксид азота не особо токсичный. Там же разрушены десятки зданий. Тут вот это может более вредным оказаться. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — рассказал «360» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Собеседник пояснил, что плотное оранжевое облако в воздухе — это взвесь после взрыва, в которой есть продукты горения и частички от разрушенных зданий. Никулин предположил, что опасная для здоровья людей взвесь осядет в течение двух-трех дней, но сейчас жителям Бейрута необходимо носить респиратор.

Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, на складе взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с борта судна Rhosus в сентябре 2014 года.

В результате ЧП погибли более 100 человек. Около четырех тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов. Ранее посольство США в Ливане сообщило о токсичных выбросах после взрыва в Бейруте и призвало людей не выходить из помещений.