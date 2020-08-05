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    05 августа 2020, 13:20

    Названо самое опасное вещество, оказавшееся в воздухе после взрыва в Бейруте

    Андрей Иванов , Екатерина Андронова

    После любого взрыва в атмосферу попадают токсичные вещества. В случае ЧП с Бейрутом в воздухе мог оказаться асбест, который раньше использовали при строительстве зданий. Он гораздо опаснее, чем оксид азота.
    Названо самое опасное вещество, оказавшееся в воздухе после взрыва в Бейруте

    «Оксид азота не особо токсичный. Там же разрушены десятки зданий. Тут вот это может более вредным оказаться. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — рассказал «360» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

    Собеседник пояснил, что плотное оранжевое облако в воздухе — это взвесь после взрыва, в которой есть продукты горения и частички от разрушенных зданий. Никулин предположил, что опасная для здоровья людей взвесь осядет в течение двух-трех дней, но сейчас жителям Бейрута необходимо носить респиратор.

    Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, на складе взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с борта судна Rhosus в сентябре 2014 года.

    В результате ЧП погибли более 100 человек. Около четырех тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов. Ранее посольство США в Ливане сообщило о токсичных выбросах после взрыва в Бейруте и призвало людей не выходить из помещений.

    Новости SMI.FM