Названо самое опасное вещество, оказавшееся в воздухе после взрыва в Бейруте
«Оксид азота не особо токсичный. Там же разрушены десятки зданий. Тут вот это может более вредным оказаться. Они могли быть построены в 1950–1960-е годы с использованием асбеста. Это уже опасное вещество, которое вызывает онкологические заболевания», — рассказал «360» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.
Собеседник пояснил, что плотное оранжевое облако в воздухе — это взвесь после взрыва, в которой есть продукты горения и частички от разрушенных зданий. Никулин предположил, что опасная для здоровья людей взвесь осядет в течение двух-трех дней, но сейчас жителям Бейрута необходимо носить респиратор.
Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. По предварительным данным, на складе взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с борта судна Rhosus в сентябре 2014 года.
В результате ЧП погибли более 100 человек. Около четырех тысяч человек получили ранения. Спасатели продолжают разбор завалов. Ранее посольство США в Ливане сообщило о токсичных выбросах после взрыва в Бейруте и призвало людей не выходить из помещений.