Мир 28 июля 2023, 09:21 Названо решение США, которое уничтожит остатки их отношений с Россией Посол Антонов: поставки кассетных снарядов на Украину бьют по остаткам отношений РФ и США РИА «Новости»

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Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Соединенными Штатами и Россией, и в дальнейшем страна учтет данный «антироссийский шаг». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Он констатировал, что от отношений России и США и так «остались какие-то крохи».

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«Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — указал дипломат.

Россия учтет решение администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в своей работе с этой страной, подчеркнул Антонов.

Байден объявил о намерении передать для ВСУ кассетные боеприпасы еще в начале июля. Такая мера объяснялась нехваткой обычных снарядов. О том, что Украина получила их и начала использовать, Белый дом отчитался около недели назад. При этом не исключено, что ВСУ применяли кассетные снаряды и раньше, отмечал в беседе с «360» латвийский политэмигрант Вадим Авва.