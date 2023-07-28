28 июля 2023, 09:21
Названо решение США, которое уничтожит остатки их отношений с Россией
Посол Антонов: поставки кассетных снарядов на Украину бьют по остаткам отношений РФ и США
Поставки кассетных боеприпасов Украине бьют по остаткам отношений между Соединенными Штатами и Россией, и в дальнейшем страна учтет данный «антироссийский шаг». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
Он констатировал, что от отношений России и США и так «остались какие-то крохи».
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«Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — указал дипломат.
Россия учтет решение администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в своей работе с этой страной, подчеркнул Антонов.
Байден объявил о намерении передать для ВСУ кассетные боеприпасы еще в начале июля. Такая мера объяснялась нехваткой обычных снарядов. О том, что Украина получила их и начала использовать, Белый дом отчитался около недели назад. При этом не исключено, что ВСУ применяли кассетные снаряды и раньше, отмечал в беседе с «360» латвийский политэмигрант Вадим Авва.
США
Россия
Украина
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