Мир 04 января 2023, 14:36 Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе NYT: применение Россией дронов обошлось ей в семь раз дешевле работы ПВО Украины РИА «Новости»

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Российские военные обладают преимуществом над подразделениями ВСУ, поскольку затраты на запуск дронов-беспилотников обходятся в семь раз дешевле, чем тратит Украина на системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Сложился дисбаланс, который постоянно растет. Ракеты класса „земля — воздух“ обходятся Украине гораздо дороже, чем запуск Россией дронов, примерно в семь раз», — отметили авторы статьи.

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В случае затягивания нынешнего кризиса, указали в материале, Украина рискует оказаться в невыгодном для себя положении, написал RT.

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«В этой ситуации победителем окажется та сторона, которая потратит на военные действия меньше противника», — заключили журналисты.

Ранее стало известно, что Ростех в ближайшие несколько месяцев начнет производство передовых систем для противодействия дронам, а также новейших средств радиоэлектронной борьбы. Испытания разработок завершатся через месяц или два.