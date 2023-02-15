Мир 15 февраля 2023, 08:35 Названо одно из условий для начала переговоров по Украине Responsible Statescraft: Запад должен понять точку зрения РФ для переговоров по Украине РИА «Новости»

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Западным странам необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине перед началом переговорного процесса. К такому выводу пришло издание Responsible Statescraft.

Издание подчеркнуло, что США требуется проявить больше реализма в отношениях с Россией. Попытка понять позиции других стран увеличит шансы на плодотворное взаимодействие.

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«Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга», — отметил автор статьи.

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Он обратил внимание, что в дебатах о внешней политике Запада, сейчас, больше, чем когда-либо, не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения.

Ранее США предрекли «выход из-за кулис» в украинском конфликте. Китайское издание Global Times предположило, что американские власти могут инициировать переговоры с Россией, открыто вступив в конфликт на Украине.