15 февраля 2023, 08:35
Названо одно из условий для начала переговоров по Украине
Responsible Statescraft: Запад должен понять точку зрения РФ для переговоров по Украине
Западным странам необходимо понять точку зрения России по конфликту на Украине перед началом переговорного процесса. К такому выводу пришло издание Responsible Statescraft.
Издание подчеркнуло, что США требуется проявить больше реализма в отношениях с Россией. Попытка понять позиции других стран увеличит шансы на плодотворное взаимодействие.
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«Рано или поздно переговоры должны состояться. Чтобы они были конструктивными, обеим сторонам придется уступить и попытаться понять точку зрения друг друга», — отметил автор статьи.
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Он обратил внимание, что в дебатах о внешней политике Запада, сейчас, больше, чем когда-либо, не хватает способности хотя бы попытаться взглянуть на вещи с альтернативной точки зрения.
Ранее США предрекли «выход из-за кулис» в украинском конфликте. Китайское издание Global Times предположило, что американские власти могут инициировать переговоры с Россией, открыто вступив в конфликт на Украине.
Россия
Переговоры
Украина
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