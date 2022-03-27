Новый раунд очных российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Новый очный раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию президента Турции. Там отметили, что об этом договорились глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его президент России Владимир Путин.

«В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня и мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу», — подчеркнули в канцелярии.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский рассказал, что встреча в очном формате пройдет 29–30 марта, однако место встречи он не уточнил.

Ранее прошло три очных раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. Они состоялись в Белоруссии и стартовали 28 февраля. Также стороны вели консультации в формате видеоконференции. Мединский отмечал, что украинская делегация стремится затянуть переговоры, поэтому большого продвижения вперед нет.