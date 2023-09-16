Мир 16 сентября 2023, 21:12 Названо место возможной встречи Лаврова и Зеленского Небензя: назвал нулевым выхлоп Совбеза ООН с участием Зеленского РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине, куда, как ожидается, приедет и Владимир Зеленский. Об этом РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что российские власти не рассчитывают на серьезный эффект от этой встречи.

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«В Москве, впрочем, реалистично оценивают „выхлоп“ от этого заседания: он, очевидно, нулевой. Это будет очередное „шоу“, главная роль в котором отводится украинскому президенту», — сказал Небензя.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не только будет присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре, но и примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине на уровне глав делегаций.

Заседание пройдет 20 сентября в Нью-Йорке. В мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН примут участие до 99 глав государств, 32 министра иностранных дел и 48 премьер-министров.