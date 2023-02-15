Мир 15 февраля 2023, 05:56 Названо количество сработавших под «Северными потоками» бомб Журналист Херш: шесть из восьми заложенных бомб сработали под «Северными потоками» Pxhere

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Шесть бомб сработали под «Северными потоками» из восьми заложенных. Так произошло из-за промедления президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервьюBerliner Zeitung.

«Это была история, которую хотелось рассказать. В конце сентября 2022 года у острова Борнхольм в Балтийском море должны были запущены восемь бомб, шесть из них взорвались», — заявил журналист. Он уточнил, что ссылается на данные источника.

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Это связано с тем, что президент США Джо Байден решил перенести операцию на три месяц. Бомбы, по его словам, просто слишком долгое время пролежали под водой.

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По мнению Херша, глава Белого дома решился на подрыв «Северных потоков» из-за страха выхода Германии из режима антироссийских санкций. Он напомнил, что работу «Северного потока — 2» приостановили в ФРГ, а не в результате международных санкций. Штаты, как считает Херш, опасались, что страна отменит введенные ранее ограничения из-за наступающей холодной зимы.

Подрыв на газопроводах произошел в конце сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Президент России Владимир Путин в октябре заявил, что взрыв на газопроводе «Северный поток» — это очевидный теракт.