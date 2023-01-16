Мир 16 января 2023, 12:22 Названо количество поставленного вооружения Украине с начала спецоперации Bloomberg: Запад передал Украине свыше 4000 единиц самолетов и бронетехники с начала СВО Defense.gov

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После начала специальной операции западные страны передали Украине свыше четырех тысяч самолетов, артиллерийских орудий и бронетехники. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего украинской армии передали около 300 единиц боевых машин пехоты и бронетехники, 110 бронетранспортеров и 410 танков советской эпохи.

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«Запад передал ВСУ около 925 автомобилей с противоминной защитой от засад и 1540 пехотных мобильных машин», — подчеркнули в материале.

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Кроме того, Украине поставили 415 разведывательных дронов, 95 ракетных установок, 300 буксируемых гаубиц, 14 российских штурмовиков Су-25, 20 вертолетов Ми-17 и 11 вертолетов советской разработки из Латвии, Словаки и Чехии.

Авторы статьи уточнили, что эти данные являются примерными, а проверить их в настоящий момент не представляется возможным.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс отметил, что страны НАТО серьезно ослабили свой оборонительный потенциал бесконечными поставками вооружений на Украину.