Мир 19 ноября 2022, 15:20 Названо количество пенсионеров в Болгарии, живущих за чертой бедности Министр труда Болгарии Лазаров: 306 тысяч пенсионеров живут за чертой бедности Unsplash

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Министр труда и социальной политики Болгарии Лазар Лазаров рассказал, что число пенсионеров, живущих в стране за чертой бедности, составляет 306 460 человек. Об этом сообщил телеканал bTV.

Такое заявление министр сделал во время выступления с трибуны Народного собрания. Он отметил, что социальные программы, которые реализуют власти страны, не помогают решить проблему.

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«Эти деньги позволяют нашим соотечественникам выживать, но для полноценной жизни этого мало», — подчеркнул Лазаров.

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Уточняется, что живущими за чертой бедности считаются те граждане страны, чей доход меньше 413 левов (219 долларов).

Ранее депутаты ЛДПР предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей к началу 2023 года, чтобы снизить в уровень бедности. Они уточнили, что этот показатель в России намного ниже, чем в большинстве европейских стран. Депутат «Единой России» Бессараб заявила в ответ, что это обрушит экономику государства и увеличит инфляцию.