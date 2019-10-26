Названо имя самой красивой девушки планеты по версии конкурса красоты Miss Earth 2019. В этом году титул и корона достались пуэрториканке Неллис Пиментель.

Королеве красоты всего 22 года. Она студентка, готовится стать дипломированным психологом.

Россию на международном конкурсе представляла «Краса России» Анна Бакшеева. Ей удалось попасть в десятку финалистов.

Трансляция финала была организована в Facebook на официальной странице конкурса. Состязание проходит под эгидой ООН. Его главная цель — привлечь внимание к проблемам окружающей среды и охране живой природы.

В этом году финал престижного турнира прошел на Филиппинах, в Маниле, 26 октября. В нем принимали участие девушки из 85 стран планеты.

Титул «Мисс Воздух-2019» получила американка Эмани Дэвис. «Мисс Вода-2019» стала гражданка Чехии Клара Ваврушкова. «Мисс Огонь-2019» выбрали жительницу Белорусии Алису Маненок.