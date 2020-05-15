Названо имя первого в истории возможного триллионера

Капитал основателя Amazon Джеффа Безоса с начала года на фоне пандемии коронавируса увеличился на 29,4 миллиарда долларов. Это связано с резким ростом спроса на онлайн-покупки. Акции Amazon стали стоить дороже. В середине апреля общий капитал Безоса оценивался в 144 миллиарда долларов.

До триллиона пока далеко, однако аналитики считают, что состояние Безоса достигнет этой отметки в 2026 году. Тогда ему стукнет 62 года.

Вторым триллионером через год после основателя Аmаzоn может стать китайский девелопер Сюй Цзяинь. Третьим человеком на Земле, который заработает такую сумму, будет основатель Alibaba Group Джек Ма. Специалисты Comparisun считают, что это произойдет в 2030 году.

В середине апреля Безос за один день заработал 6,4 миллиарда долларов.