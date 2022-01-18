Названо имя нового спикера Европарламента
Мальтийский политик Роберта Метсола заняла пост нового спикера Европарламента
Роберта Метсола из Республики Мальта заняла пост нового спикера Европарламента. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Женщину избрали уже в первом раунде. Всего ей удалось собрать 458 голосов. В голосовании принимали участие 616 человек.
Политик родилась 18 января 1979 года. Она представляет фракцию консервативной Европейской народной партии.
Ранее стало известно, что глава Европарламента Давид-Мария Сассоли скончался. Мужчине было 65 лет. К Европарламенту он присоединился в 2009 году. Пост председателя он занимал с 2019 года.