Названо имя нового спикера Европарламента

Роберта Метсола из Республики Мальта заняла пост нового спикера Европарламента. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Женщину избрали уже в первом раунде. Всего ей удалось собрать 458 голосов. В голосовании принимали участие 616 человек.

Политик родилась 18 января 1979 года. Она представляет фракцию консервативной Европейской народной партии.

Ранее стало известно, что глава Европарламента Давид-Мария Сассоли скончался. Мужчине было 65 лет. К Европарламенту он присоединился в 2009 году. Пост председателя он занимал с 2019 года.