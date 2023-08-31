Мир 31 августа 2023, 12:03 Названо имя нового министра обороны Великобритании Sky News: новым министром обороны Великобритании стал Грант Шэппс GOV.UK

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Министерство обороны Великобритании возглавил Грант Шэппс. Как сообщил телеканал Sky News, ранее он занимал должность министра энергетики.

На посту главы оборонного ведомства Шэппс сменит Бена Уоллеса, возглавлявшего Минобороны Великобритании четыре года. Кому достанется освободившееся место главы Министерства энергетики Великобритании, пока неизвестно.

Новый министр обороны Великобритании отреагировал на новое назначение на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), заявив, что оно стало большой честью. Шэппс подчеркнул, что отдает должное своему предшественнику, сделавшему огромный вклад в оборону Великобритании и глобальной безопасности.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с отважными мужчинами и женщинами наших вооруженных сил, которые защищают безопасность нашей страны. И продолжения поддержки Великобританией Украины», — добавил новый министр обороны.

Журналисты отметили, что для Шэппса это уже пятая должность за год. Он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, недолго возглавлял пост главы МВД при Лиз Трасс и работал деловым секретарем после прихода Риши Сунака, который отправил его руководить министерством энергетики.

Новый министр обороны уже вызвал критику со стороны оппозиционных партий. Представитель партии либерал-демократов заявил, что вооруженным силам нужен начальник, который сможет их поддержать, но премьер Сунак назначил на этот пост человека, который согласится со всеми его решениями.

«Консерваторы слишком долго воспринимали вооруженные силы как нечто само собой разумеющееся, и в результате мы все оказались в меньшей безопасности», — заявил политик.

Бывший министр Великобритании Бен Уоллес подал заявление об отставке в четверг, 31 августа. В своем письме на имя главы правительства он написал, что сделал все, чтобы превратить вооруженные силы страны в современную организацию. При этом он попросил премьер-министра Сунака не рассматривать финансирование военных как расходы и не экономить на их содержании.

«В ближайшие десятилетия мир станет еще более небезопасным и нестабильным. Мы оба разделяем убеждение, что сейчас самое время инвестировать», — написал Уоллес.

Премьер Сунак в ответе на послание поблагодарил Уоллеса за отличную службу.