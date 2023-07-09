Мир 09 июля 2023, 17:19 Названо главное преимущество российской армии перед ВСУ 19FortyFive: непрерывное производство снарядов дало преимущество российской армии РИА «Новости»

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Перешедший на круглосуточное производство оборонно-промышленный комплекс России обеспечил российскую армию достаточным количеством боеприпасов, чтобы сорвать все попытки контрнаступления ВСУ. Об этом в своей статье написала журналистка издания журналистка 19FortyFive Майя Карлин.

Она напомнила, что украинская армия использует в боях вооружение, которое получила от стран Евросоюза и НАТО. Производимые в стране снаряды под него не подходят. Но и сами спонсоры ВСУ столкнулись с тем, что их арсеналы с боеприпасами уже заканчиваются, а новое производство они наладить не успели.

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«Промышленность России только набирает обороты. США производят на одну седьмую доли меньше боеприпасов, а показатели европейских оборонных заводов еще менее впечатляющие», — обратила внимание Карлин.

При этом входящие в НАТО страны не оставляют попыток нарастить производство. Но пока они этим занимаются, украинские войска терпят серьезное поражение, а российские силы только укрепляют свои позиции.

Боеприпасы — самая необходимая вещь, которая сегодня требуется украинским войскам. Потому что без них западная военная техника теряет всякий смысл.

Нехватку боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров признал президент США Джо Байден, комментируя передачу Украине поставки кассетных снарядов. Он заявил, что согласился на передачу этого вида вооружений, так как запасы обычных боеприпасов иссякли.