Мир 20 января 2023, 22:24 Названо число жертв обстрелов ВСУ среди населения ДНР и ЛНР в 2022 году Постпред РФ при ООН Небензя: среди населения ДНР и ЛНР за год более 4,5 тысяч жертв РИА «Новости»

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Количество мирных жителей ДНР и ЛНР, которые стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ, составило более 4,5 тысячи человек, из них 154 ребенка. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

«Всего с 17 февраля 2022 года число жертв среди мирного населения ДНР и ЛНР составило 4 591 человек, из них 154 — это дети. То есть за один год общее число жертв украинских обстрелов в ДНР и ЛНР с 2014 года выросло на треть», — сказал российский постпред, выступая на организованном Россией неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по теме обстрелов Донбасса со стороны украинских военных.

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Небензя также добавил, что за указанный период повреждения получили свыше 13 тысяч жилых зданий, 147 медицинских и 560 учебных заведений.

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Как отметил постпред России при Всемирной организации, бесчеловечное насилие Киева по отношению своим бывшим гражданам в последние месяцы достигло новых масштабов.

«Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 года, у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса», — сказал Небензя. Он отметил, что с тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение числа жертв среди мирного населения, а также трехкратное увеличение числа разрушенных гражданских объектов.

Только с конца ноября зафиксировано свыше двух тысяч эпизодов массированных атак, подчеркнул Небензя. Он отметил также, что ежедневные аттики производятся на Донецк, это привело к гибели десятков мирных жителей.

«Столицу Донецкой Народной Республики методично сравнивают с землей», — заключил российский постпред при ООН.

На пятницу, 20 января, назначено неформальное заседание Совбеза ООН по теме войны, которую Киев с 2014 года ведет против жителей Донбасса. Темой встречи заявлена: «Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее».