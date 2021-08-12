Названо число заболевших ковидом в Колумбии и Аргентине за сутки

Министерства здравоохранения Аргентины и Колумбии обнародовали новые данные о количестве зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом написал RT.

В Аргентине за последние 24 часа выявили 11 397 случаев заболевания. В Колумбии — 5368. За все время эпидемии в Аргентине выявлено 5 052 884 случая заболевания, а в Колумбии — 4 852 323 случая.

Больше всего случаев в Латинской Америки регистрируется в Бразилии. Там с начала пандемии ковид подтвердился у более 20 миллионов людей.