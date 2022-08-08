Названо число случаев массовой стрельбы в США с начала года

С начала 2022 года в США зафиксировали 400 перестрелок, в которых были ранены или убиты более четырех человек. Об этом написало занимающееся сбором статистики издание Gun Violence Archive.

За минувшие выходные в нескольких штатах произошло семь случаев массовой стрельбы. Американская администрация полагает, что обществу нужны перемены. И такими изменениями должны стать поправки к законопроектам об оружии.

В данном случае речь идет о проекте закона, который запрещает продажу штурмовых винтовок. Документ уже поддержали в палате представителей США, теперь его предстоит рассмотреть сенату.

Проблема насилия оказалась в фокусе внимания властей США после двух трагедий в мае. Тогда при стрельбе в Буффало погибли 10 человек, а в Ювальде — 19 детей и две учительницы.

Подписанный президентом Джо Байденом закон ужесточит проверки покупателей оружия в возрасте до 21 года. Кроме того, он поощряет власти штатов к принятию норм, которые отказывают во владении пистолетами лицам, признанным судом опасными для окружающих.