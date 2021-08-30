Названо число россиян, которые сидят в тюрьмах за рубежом

Более девяти тысяч россиян сейчас сидят в иностранных тюрьмах. Около трех тысяч соотечественников уже осудили. Подозреваемым является 4371 человек, 1895 вынесли обвинение. Об этом РИА «Новости» рассказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, <…> эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек», — приводит агентство слова Лукьянцева.

По словам собеседника, все данные о соотечественниках, которые попали за решетку за границей, приблизительны. Лукьянцев подчеркнул, что в некоторых странах есть политические ограничители, которые не разглашают такую информацию. Также россияне сами не хотят, чтобы кто-то знал о происходящем с ними. Дипломат отметил, что наибольшее число жителей России сидят в Соединенных Штатах, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Польше, Франции и Германии. Это государства, где находятся самые большие русские общины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решить вопрос с украинскими заключенными, которые отбывают наказание в Крыму, можно только во время прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.