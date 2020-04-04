Названо число россиян, которые не смогли уехать из США

В Соединенных Штатах сейчас находятся около двух тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину. Посольство РФ перестроило свою работу, чтобы помочь согражданам.

«На территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликовали на странице посольства в Facebook.

Дипломат выразил надежду, что период испытаний не затянется. В сложившейся ситуации, по мнению Антонова, важно быть вместе, помогать друг другу, выручать и поддерживать.

Накануне 250 россиян не смогли улететь в Россию. Росавиация приостановила все вывозные рейсы из-за рубежа. Такое решение приняли, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в России сейчас 4149 инфицированных 2019-nCoV От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, скончались 34 человека.