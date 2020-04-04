Названо число россиян, которые не смогли уехать из США
«На территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам», — заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликовали на странице посольства в Facebook.
Дипломат выразил надежду, что период испытаний не затянется. В сложившейся ситуации, по мнению Антонова, важно быть вместе, помогать друг другу, выручать и поддерживать.
Накануне 250 россиян не смогли улететь в Россию. Росавиация приостановила все вывозные рейсы из-за рубежа. Такое решение приняли, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, в России сейчас 4149 инфицированных 2019-nCoV От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, скончались 34 человека.