Названо число проголосовавших на референдуме за пределами Херсонской области | 360°

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Названо число проголосовавших на референдуме за пределами Херсонской области

ЦИК Херсонской области: почти 30 тысяч жителей проголосовали за пределами региона

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Порядка 30 тысяч жителей Херсонской области проголосовали на референдуме о вхождении в состав России за пределами региона. Об этом ТАСС сообщила глава областной избирательной комиссии Марина Захарова.

«Около 30 тысяч жителей Херсонской области отдали свой голос за пределами региона. Также на избирательных участках в России за понедельник проголосовали 4618 жителей Херсонщины», — сказала она.

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Накануне Захарова сообщила, что явка в Херсонской области составила 63,58%, что делает референдум состоявшимся. Всего в регионе могли голосовать около 750 тысяч человек.

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Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов выразил надежду, что регион станет частью России как можно скорее. По его словам, это позволит людям почувствовать себя в безопасности и наладить мирную жизнь.

Референдумы о вступлении в состав России с 24 по 27 сентября также проходят в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области.

Референдум в Херсонской области 2022

Референдумы о присоединении к России

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