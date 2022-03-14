Названо число погибших во время январских беспорядков в Казахстане

В результате беспорядков, которые произошли в Казахстане в январе этого года, погибли 230 человек. Об этом заявил генеральный прокурор республики Берик Асылов.

«Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков», — сказал он на пленарном заседании мажилиса (нижней палаты) парламента. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Генпрокуратура называла цифру 225. Уточнялось, что среди погибших было 19 силовиков.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни января. Тогда жители городов Актау и Жанаозен стали выступать против подорожания сжиженного газ, цена на него поднялась в два раза. Позже протесты перекинулись и на другие города станы, в том числе на Алма-Ату.

Власти ввели чрезвычайное положение, до 19 января в Казахстане проходила контртеррористическая операция. По сведениям ООН, во время протестов пострадали около тысячи человек.