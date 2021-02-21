Названо число погибших в авиакатастрофе в Нигерии

При крушении военного самолета King Air 350 погибли семь человек. Об этом сообщили ВВС африканской страны в Twitter.

«Мы подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft King Air B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь военнослужащих, находившихся на борту, погибли», — говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили, что самолет рухнул в поле во время аварийной посадки. После удара о землю начался пожар, который уничтожил все, что осталось от машины. Начальник штаба ВВС приказал немедленно провести расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.