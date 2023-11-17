Мир 17 ноября 2023, 15:16 Названо число мужчин, сбежавших с Украины с начала мобилизации Би-би-си: около 20 тысяч мужчин сбежали с Украины с начала мобилизации РИА «Новости»

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С начала мобилизации на Украине из страны сбежали порядка 20 тысяч мужчин. Еще 21 тысяча попытались уехать, но их задержали силовики. Об этом сообщила британская корпорация Би-би-си.

Компания изучила данные о незаконных пересечениях границ Украины с соседними странами (Польшей, Венгрией, Молдавией, Словакией и Румынией) с февраля прошлого года по 31 августа 2023-го. Оказалось, около семи тысяч украинцев хотели выехать по поддельным документам, якобы подтверждающим серьезное заболевание, а остальные планировали пересечь границу пешком или вплавь.

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский, с которым пообщалась Би-би-си, назвал проблему серьезной, но при этом «некритичной для обороны Украины». Он признал, что попытки уклонения — «не единичные случаи», но выразил уверенность в том, что 95–99% украинцев «готовы защищать свою независимость, суверенитет и свободу».