Названо блюдо, которым гордятся россияне

Китайский блогер, рассуждая о полезности засолки овощей, мяса и сыра, упомянул соленые огурцы, которые, по его мнению, являются предметом вполне законной гордости россиян. Он подчеркнул, что без огурцов в России не обходится ни одно застолье.

Автор китайского портала Sina уточнил, что россияне «очень требовательны к еде», но обязательно предлагают гостям попробовать соленые огурцы.

«Они непременно с гордостью говорят: «Вы наверняка никогда в жизни не пробовали таких вкусных солений», — цитируют его Inosmi.

Китайский блогер наделил соленые огурцы множеством эпитетов — они и пряные, и ароматные, хрустящие и нежные, питательные. Автор подчеркнул, что полезные вещества лучше усваиваются организмом, если огурцы соленые.

Блогер добавил, что соленья любят жители многих стран — в Южной Корее готовят кимчи, а в Германии — квашенную капусту.

Ранее пользователь китайской площадки Sohu назвал несколько удивительных блюд, которые едят только русские — вареники и рисовая каша с клубникой, соленое сало и салат «селедка под шубой».