Администрации французского департамента Вандея направили петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, которая получила имя русского писателя Александра Солженицына. Об этом написала газета Le Figaro.

Учебное заведение предложили переименовать в школу имени Всеволода Эйзенбаума, известного как Волин. Это украинский революционер-анархист.

В материале говорится, что смена имени школы поможет привлечь внимание к украинцу и почтить жизненный путь этого человек.

Переименование, утверждается в статье, позволит не только привлечь внимание к украинцу, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным.

Александр Солженицын побывал в департаменте Вендя в 1993 году во время 200-летия Вандейского восстания. Среднюю школу в Эзене назвали в его честь в 2005 году.