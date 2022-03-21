Названную в честь Солженицына школу во Франции предложили переименовать — СМИ
Lе Figаrо: петицию с призывом переименовать школу имени Солженицина создали во Франции
Администрации французского департамента Вандея направили петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене, которая получила имя русского писателя Александра Солженицына. Об этом написала газета Le Figaro.
Учебное заведение предложили переименовать в школу имени Всеволода Эйзенбаума, известного как Волин. Это украинский революционер-анархист.
В материале говорится, что смена имени школы поможет привлечь внимание к украинцу и почтить жизненный путь этого человек.
Переименование, утверждается в статье, позволит не только привлечь внимание к украинцу, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным.
Александр Солженицын побывал в департаменте Вендя в 1993 году во время 200-летия Вандейского восстания. Среднюю школу в Эзене назвали в его честь в 2005 году.