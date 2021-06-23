Название улицы Конева сохранят в Праге

Власти чешской столицы решили сохранить название улицы имени советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Улица получила свое название в 1947 году. Она находится в районе Прага-3. Один из членов муниципального районного совета Павел Кржечек заверил, что улицу переименовывать не будут. По его словам, от местных жителей неоднократно поступали просьбы сменить название. По данным издания, на улице появятся пояснительные таблички с биографией Конева.