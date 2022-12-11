Мир 11 декабря 2022, 03:39 Названа выигравшая от потолка цен на российскую нефть страна The Epoch Times: потолок цен на российскую нефть оказался выгодным для Китая РИА «Новости»

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Китай выиграет от ограничения цен на российскую нефть, которое ввели страны «Большой семерки». Об этом написал специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для издания The Epoch Times.

По его словам, России подобные ограничения не навредят, а страны, покупающие сырую нефть, смогут это делать по выгодным ценам. Например, у Китая появится возможность закупать еще больше российского сырья с хорошей скидкой. Россия при этом будет хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей.

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«Если „Большая семерка“ действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако происходит обратное», — отметил Лакалль.

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Санкции Запада в отношении российской нефти вступили в силу 5 декабря. Евросоюз не принимает морские нефтяные перевозки из России, а страны «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на сырье в 60 долларов за баррель.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна избежит потерь из-за попыток установить потолок цен на нефть. Он отметил, что предложенные ограничения соответствуют тем ценам, по которым Россия продает топливо.