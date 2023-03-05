Мир 05 марта 2023, 11:58 Названа выгода для России от создания газового хаба в Турции Эксперт Колобанов: хаб в Турции деполитизирует газовые отношения России и Евросоюза РИА «Новости»

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Создание газового хаба в Турции станет основой для деполитизации газовых отношений России и Евросоюза. Такое мнение выразил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов РИА «Новости».

Он отметил, что покупка газа на биржевой площадке в Турции — это возможность не афишировать реального поставщика топлива.

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«Во-первых, это способ деполитизации газовых отношений со странами Евросоюза. <…> Во-вторых, организация хаба позволит развить своп-операции с другими поставщиками», — отметил эксперт.

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Колобанов обратил внимание, что перспективы расширения поставок газа для России через Турцию ограничивает политическое нежелание ЕС приобретать газ из России.

Эксперты называют потенциальными поставщиками газа через Турцию, кроме России, Иран, Азербайджан, Туркменистан и США. Хаб пророчат роль крупного газораспределительного центра.