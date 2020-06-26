Названа возможная причина проблем с водой в Минске
Об этом сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак. Его слова приводит пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале, пишет РИА «Новости».
«Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что минский горисполком обратился в прокуратуру для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин.
По словам Сивака, проблемы с качеством воды возникли в той зоне, куда попало 2569 домов. При этом работы по промывки уже завершены в 96% из них. Городской центр гигиены и эпидемиологии делает анализ воды в отдельных точках. При положительном результате ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.
По словам Сивака, проблемы с водой возникли в тех районах Минска, где вода подается из поверхностных источников.