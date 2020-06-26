Названа возможная причина проблем с водой в Минске

Причины возникших проблем с качеством воды у части жителей Минска могут быть связаны с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода. Однако точные причины сейчас еще не установлены.

Об этом сообщил председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак. Его слова приводит пресс-служба мэрии в официальном Telegram-канале, пишет РИА «Новости».

«Причины произошедшего на данный момент не установлены. Исходя из докладов городских служб одна из версий связана с выполнением технических регламентов после проведения работ по замене части водовода», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что минский горисполком обратился в прокуратуру для проведения соответствующих надзорных действий и установления истинных причин.

По словам Сивака, проблемы с качеством воды возникли в той зоне, куда попало 2569 домов. При этом работы по промывки уже завершены в 96% из них. Городской центр гигиены и эпидемиологии делает анализ воды в отдельных точках. При положительном результате ограничения по потреблению питьевой воды будут сняты.

По словам Сивака, проблемы с водой возникли в тех районах Минска, где вода подается из поверхностных источников.