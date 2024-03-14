Мир 14 марта 2024, 08:50 Названа возможная цель уничтожения ЗРК Patriot российскими военными Политолог Карасев: Россия уничтожает Patriot перед наступлением

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Российские военные уничтожают американские системы ПВО Patriot, которые используют ВСУ, перед наступлением. Такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу «Да это так».

По его словам, ВС России ликвидируют Patriot, чтобы дать авиации выполнять боевые задачи. Он пояснил, что американская ПВО может достать до самолетов ВКС РФ, сбрасывающих авиабомбы. С учетом потери систем Patriot у Украины появятся незащищенные участки.

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Российские военнослужащие ликвидируют западную технику в зоне спецоперации. По данным Минобороны, расчет Patriot уничтожили в Харьковской области. В ДНР российский комплекс «Искандер-М» ликвидировал сразу два американских Patriot.